Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе

Предпринимаются попытки эвакуировать максимальное количество мирных жителей на территорию ЛНР и России.
Как отметил глава района, ни одной украинской диверсионно-террористической группе несмотря на попытки не удалось проникнуть в Купянский район.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.