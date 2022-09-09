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13:27 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы удерживают Купянск, несмотря на сложную обстановку в районе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Купянском районе сохраняется сложная обстановка, но военные удерживают город, он в достаточной безопасности, заявили районные власти.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Предпринимаются попытки эвакуировать максимальное количество мирных жителей на территорию ЛНР и России.

Как отметил глава района, ни одной украинской диверсионно-террористической группе несмотря на попытки не удалось проникнуть в Купянский район.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

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