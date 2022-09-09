17:22 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за переброска войск началась на Харьковском направлении?
Идет переброска личного состава и артиллерии.
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Минобороны России показало кадры переброски бронетехники и личного состава на Харьковском направлении. Количество и что именно перебрасывается, не сообщается. На кадрах видно, что техника идет по трассе, потом по грунтовой дороге. Идет переброска личного состава и артиллерии. На видео показаны бронетранспортёры БТР-82А с дополнительной защитой, грузовики, которые буксируют гаубицы МСТА-Б и Д-20, а также тыловые колонны — армейские автомобили материально-технического обеспечения.
На кузовах автомобилей и броне появилось новое обозначение — буква О в треугольнике. Раньше использовались латинские буквы Z, V и O.
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