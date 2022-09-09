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17:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за переброска войск началась на Харьковском направлении?

Идет переброска личного состава и артиллерии.

Спецоперация на Украине
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Минобороны России показало кадры переброски бронетехники и личного состава на Харьковском направлении. Количество и что именно перебрасывается, не сообщается. На кадрах видно, что техника идет по трассе, потом по грунтовой дороге. Идет переброска личного состава и артиллерии. На видео показаны бронетранспортёры БТР-82А с дополнительной защитой, грузовики, которые буксируют гаубицы МСТА-Б и Д-20, а также тыловые колонны — армейские автомобили материально-технического обеспечения.

На кузовах автомобилей и броне появилось новое обозначение — буква О в треугольнике. Раньше использовались латинские буквы Z, V и O.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили.

Российские военные нанесли поражение 46-й аэромобильной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригаде, 93-й механизированной бригаде и 27-й бригаде территориальной обороны. По оценкам российского военного ведомства, противник потерял более 490 военнослужащих.

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