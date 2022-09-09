«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме«, — говорится в сообщении “Нафтогаза”.
Во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств — компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
На предложение украинского оператора перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа — крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области — в «Газпроме» заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
После этих событий Витренко неоднократно анонсировал в различных интервью возможность обратиться в Международный арбитражный суд, заявляя, что российский газовый холдинг «недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него».