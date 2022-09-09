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18:00 (мск), источник: ТАСС

«Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе украинской компании.

Источник: Reuters

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме«, — говорится в сообщении “Нафтогаза”.

Во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств — компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

Однако в «Газпроме» не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора.

На предложение украинского оператора перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа — крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области — в «Газпроме» заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.

После этих событий Витренко неоднократно анонсировал в различных интервью возможность обратиться в Международный арбитражный суд, заявляя, что российский газовый холдинг «недоплачивает за транзит, за те забронированные объемы, которые являются доступными для него».

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