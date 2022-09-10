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07:53 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий.

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Источник: © РИА Новости

«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — сказал Ганчев на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.

По его словам, «поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье».

«Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь», — отметил Ганчев.

В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. По словам Ганчева, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.

Минобороны России опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.

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