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07:40 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожья заявили, что Украина не принимает электроэнергию с ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — сказал Рогов агентству.

По его словам, сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.

В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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