В России впервые с марта выявили более 53 тыс. случаев COVID-19

Больше всего случаев специалисты обнаружили в Москве — 6325 заболевших, Санкт-Петербурге — 3427, Нижегородской области — 1854 и Подмосковье — 1801.
В больницы попали 3977 человек, что на 9,8% больше по сравнению с 9 сентября. Умерли 97 человек. Выздоровели 46 023 россиянина.
Накануне суточное число заболевших составило 52 106. Количество госпитализированных достигло 3621, а умерших — 96. С начала пандемии коронавирусом переболели более 20 млн человек, выздоровели более 19 млн, умерли, по подсчетам оперштаба, — 385,2 тыс. При этом, по данным Росстата, за все время с COVID-19 в России умерли 823,6 тыс. человек, статистическая служба учитывает в том числе случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти.
Уровень заболеваемости COVID-19 начал расти в середине июля. Роспотребнадзор объяснил этот процесс распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и рекомендовал носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.
К совету ведомства прислушались власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии. Обязательное ношение масок ввели в Республике Алтай, Бурятии и Еврейской автономной области.
2 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. Он сказал, что такая ситуация типична для сентября, когда россияне возвращаются в города, дети идут в школу, активность населения увеличивается. Роспотребнадзор отверг идею ввода обязательных COVID-ограничений.