Минобороны сообщило об ударах по «Кракену» в районе Балаклеи

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по семи пунктах управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР и Снигиревки и Новониколаевки в Николаевской области Украины, а также по «48 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике ВСУ в 178 районах».
В ДНР, Днепропетровской, Запорожской областях уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Вблизи села Калуга в Николаевской области военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», — добавили в ведомстве.
Средства ПВО сбили 13 беспилотников в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях и ДНР. В районе Новой Каховки (Херсонская область) в воздухе уничтожены пять снарядов американских РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
293 самолета; 152 вертолета; 1929 беспилотников; 374 зенитных ракетных комплекса; 4870 танков и других боевых бронированных машин; 830 боевых машин реактивных систем залпового огня; 3375 орудий полевой артиллерии и минометов; 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.