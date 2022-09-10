В Конго во время торжественного открытия обрушился мост Пострадавших нет
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
17Умерла королева Великобритании Елизавета II
15:58 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударах по «Кракену» в районе Балаклеи

Российские военные нанесли удар по штабу 5-й бригады Нацгвардии Украины и пунктам дислокации 92-й механизированной бригады добровольческого батальона «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева (Харьковская область), сообщило Минобороны. Вооруженные силы также атаковали пункт управления 54-й механизированной бригады в районе села Рай-Александровка в Донбассе. В результате было уничтожено до 300 украинских военных и до 15 единиц военной техники.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по семи пунктах управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР и Снигиревки и Новониколаевки в Николаевской области Украины, а также по «48 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике ВСУ в 178 районах».

В ДНР, Днепропетровской, Запорожской областях уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Вблизи села Калуга в Николаевской области военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей.

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», — добавили в ведомстве.

Средства ПВО сбили 13 беспилотников в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях и ДНР. В районе Новой Каховки (Херсонская область) в воздухе уничтожены пять снарядов американских РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293 самолета; 152 вертолета; 1929 беспилотников; 374 зенитных ракетных комплекса; 4870 танков и других боевых бронированных машин; 830 боевых машин реактивных систем залпового огня; 3375 орудий полевой артиллерии и минометов; 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 РФ на заседании ООН отреагировала на заявление о «прорыве» украинских сил
Умерла королева Елизавета II
Спецоперация на Украине
Власти Харьковской области призвали жителей покинуть зону боев
В Запорожской области обвинили Киев в провокации на ЗАЭС
Минобороны сообщило о поражении нескольких бригад ВСУ
МО РФ показало кадры переброски войск на харьковское направление
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта