Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что для реализации этих планов проводись «отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск».
«За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии», — отметили в министерстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.