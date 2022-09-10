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17:22 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что для реализации этих планов проводись «отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск».

«За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии», — отметили в министерстве.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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