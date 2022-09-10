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22:54 (мск), источник: © РИА Новости

На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Обстановка в Сватовском районе Луганской Народной Республики спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Источник: © РИА Новости

Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория Луганской Народной Республики контролируется войсками РФ и ЛНР, а Украина «пытается сеять панику», преувеличивая слухи.

«Мы сейчас находимся на блокпосту на выезде из города Сватово в сторону города Купянск. Вопреки большому количеству тревожных сообщений обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боев или отступлений, ни о каком покидании Сватово подразделениями Народной милиции, военными России речи не идет и идти не может», — сказал Филипоненко журналистам.

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На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная
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