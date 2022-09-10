На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная

Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что вся территория Луганской Народной Республики контролируется войсками РФ и ЛНР, а Украина «пытается сеять панику», преувеличивая слухи.
«Мы сейчас находимся на блокпосту на выезде из города Сватово в сторону города Купянск. Вопреки большому количеству тревожных сообщений обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боев или отступлений, ни о каком покидании Сватово подразделениями Народной милиции, военными России речи не идет и идти не может», — сказал Филипоненко журналистам.