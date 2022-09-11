Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
09:50 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Добавляется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — «освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Экономист назвал страну, которая будет голодать этой зимой
В Турции заявили о скорой капитуляции ЕС перед Россией
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские танкисты подбили на Украине американский БТР
На границе ЛНР со стороны Сватово обстановка спокойная
Минобороны перегруппирует войска в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны сообщило об ударах по «Кракену» в районе Балаклеи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта