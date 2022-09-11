Запорожская АЭС не будет работать до прекращения обстрелов

«Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы. Это временное решение», — заявил Рогов, вновь обвинив киевские власти в том, что они не принимают выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
Ранее пророссийские власти региона сообщили об остановке последнего работающего, шестого, энергоблока ЗАЭС. Господин Рогов пояснил, что работа на низкой мощности была вредна для энергоблока. «И для реактора, и особенно для турбины реактора, которая в таких условиях очень сильно изнашивалась, и могло все привести к аварии», — сказал он.
Теперь же запуск ЗАЭС возможен после прекращения обстрелов и отдаления линии фронта. «Тогда возможен ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы атомной станции», — пояснил Рогов.
3 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ЗАЭС была отключена от последней оставшейся основной линии электропередачи и использует резервную линию. Тогда же пророссийские власти Энергодара сообщили о повреждениях линии электропередачи на ЗАЭС. Было выявлено два повреждения — на 330-й и 750-й линиях.
8 сентября, после визита на ЗАЭС, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС.