МВД сообщило о восьми уголовных делах в связи с выборами

«[В связи с проведением выборов] было возбуждено восемь уголовных дел, также выявлено 156 административных правонарушений», — заявил он.
При этом замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил в ходе пресс-конференции, что серьезных правонарушений в ходе голосования, которые бы требовали вмешательства комиссии или сотрудников МВД, в данный момент не выявлено.
С 9 по 11 сентября в 82 регионах России проходят выборы на разных уровнях, в ходе которых граждане выбирают губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов.
В период трехдневнего голосования губернаторов избирают во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. В ходе голосования депутаты Госсовета Адыгеи переизбрали главой региона Мурата Кумпилова.
Парламенты граждане избирают в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах проходят «довыборы» в местные закондательные собрания. Членов городских парламентов выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. В Москве идут выборы муниципальных депутатов.
Электронное голосование на этих выборах доступно для жителей Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. Дистанционно проголосовали на выборах президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также замглавы Совета безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев.