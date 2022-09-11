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21:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В нескольких регионах Украины пропало электричество

В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Об этом пишет ТАСС.

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Источник: Reuters

Уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других выявлены скачки напряжения. Власти регионов также подтвердили отключения и перебои со светом.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на территорию Украины. По словам Рогова, в настоящий момент электроэнергия подается на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

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