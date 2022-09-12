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09:55 (мск), источник: РБК

ФСБ сообщила о предотвращении терактов против чиновников Крыма и Херсона

По данным спецслужбы, теракт должны были совершить завербованные люди, ими руководил сотрудник СБУ. Потенциальные исполнители терактов задержаны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила серию терактов, направленных против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма, сообщили в ФСБ. Попытка совершить теракты пресечена «в ходе проведения оперативной игры», говорится в сообщении спецслужбы.

Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных людей, задержаны исполнители терактов «и их пособники», добавили в ФСБ. Там также подчеркнули, что получили «исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций». Были изъяты «средства совершения преступлений», а также установлены «каналы агентурной связи и способы финансирования».

В конце июня в одном из микрорайонов Херсона произошел взрыв, погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Военно-гражданская администрация (ВГА) области признала взрыв терактом.

В течение лета пророссийские власти Херсонской области несколько раз сообщали о предотвращении терактов. 29 июня ВГА заявила о задержании членов территориальной обороны, которые действовали по указанию СБУ. «В подвале жилого дома, где, возможно, скрывались члены теробороны, обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами», — уточняли в администрации.

В начале июля управление МВД по Херсонской области отчиталось об обнаружении конденсаторной подрывной машинки — устройства. необходимого для взрыва электродетонаторов. Ведомство обвинило в подготовке теракта украинские диверсионные группы, а также бывшего старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка.

Спустя две с половиной недели в областной ВГА сообщили о предотвращении поджога пункта подачи документов на получение российского гражданства.

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