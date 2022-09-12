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11:20 (мск), источник: ТАСС

Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда получится отодвинуть линию соприкосновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции, сказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Источник: РИА "Новости"

«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», — отметил он.

По словам Рогова, перезапуск Запорожской АЭС не займет много времени. «Для запуска АЭС необходимо большое количество энергии и небольшое время. Самое главное — должны быть целы линии электропередачи. Чтобы все начало работать, нужны считанные часы, ну или считанные дни, чтобы был более мягкий режим запуска», — сказал он.

Работа Запорожской атомной электростанции в ночь на воскресенье была полностью остановлена на фоне непрекращающихся обстрелов с украинской стороны. Она, как подчеркнул гендиректор Росатома Алексей Лихачев, стала первой за все время существования атомной энергетики действующей АЭС, которая подверглась вооруженной атаке.

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