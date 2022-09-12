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10:29 (мск), источник: РБК

В результате обстрела курского Теткино был поврежден газопровод

Поселок Теткино в Курской области вновь оказался под обстрелом, сообщил глава региона Роман Старовойт. Поврежден газопровод, восемь домов, автомобиль, район обстрела обесточен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спецоперация на Украине
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Вооруженные силы Украины вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших, по его данным, нет, но район обстрела обесточен, повреждены газопровод, восемь домов и других построек, а также частный автомобиль.

«Зафиксировано порядка десяти прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — написал он.

По словам Старовойта, начались работы по восстановлению электроснабжения, а представители газовой службы оценивают повреждения газопровода.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов России не раз сообщали об обстрелах и атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об обстрелах поселка Теткино, который находится менее чем в 1 км от границы с Сумской областью, курские власти сообщают чаще всего — в последний раз, по словам Старовойта, поселок обстреливали 6 сентября.

Тогда удар пришелся по территории агрокомплекса «Глушковский» на стыке сел Теткино и Попово-Лежачи, рассказал губернатор, был разбит зерноток. Пострадавших не было, жилые районы под обстрел не попали.

В регионе в апреле ввели высокий уровень террористической опасности, позднее его неоднократно продлевали — сейчас режим действует до 22 сентября. В конце мая Минобороны направило в Курскую область дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.

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