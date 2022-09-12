Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает

«По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты, и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает. В городе Херсоне всё спокойно и никакой паники нет», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его мнению, украинские войска провалили наступление на Херсонскую область. Причин для паники нет. «Никто никуда не наступает, более того, никто ничего не захватывает. Нацисты провалили наступление на Херсон и Херсонскую область. У нас сегодня тишина. Возможно, тишина перед бурей, но мы готовы стоять до конца и наш русский город Херсон сдавать никто никому не собирается», — пишет Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.