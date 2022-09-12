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10:32 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонские власти заверили, что региону ничего не угрожает

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, по всему периметру региона российской армией выстроены линии защиты, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты, и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает. В городе Херсоне всё спокойно и никакой паники нет», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его мнению, украинские войска провалили наступление на Херсонскую область. Причин для паники нет. «Никто никуда не наступает, более того, никто ничего не захватывает. Нацисты провалили наступление на Херсон и Херсонскую область. У нас сегодня тишина. Возможно, тишина перед бурей, но мы готовы стоять до конца и наш русский город Херсон сдавать никто никому не собирается», — пишет Стремоусов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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