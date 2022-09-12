СМИ: убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ РФ

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — сказал Гура в понедельник в эфире Первого канала.
В эфире телеканала сообщили, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором рассказали в эфире украинского телевидения, также было инсценировкой российских спецслужб. По информации Первого канала, «оперативная игра» российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.
Заместитель главы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева 6 августа сообщила о том, что Гура умер после совершенного на него покушения по приказу СБУ.