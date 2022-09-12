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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Около 5 тысяч человек смогли выйти на территорию РФ из Харьковской области, сказал глава администрации региона Виталий Ганчев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

«Около 5 тысяч (жителей Харьковской области — ред.) смогли выйти на территорию РФ, не можем сказать, сколько в ЛНР, не было связи», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

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