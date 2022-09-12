Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
«Около 5 тысяч (жителей Харьковской области — ред.) смогли выйти на территорию РФ, не можем сказать, сколько в ЛНР, не было связи», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».