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12:12 (мск), источник: Ведомости

Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ

Численность украинских военных на харьковском направлении была больше в восемь раз, российские войска отвели для сохранения личного состава, сказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — пояснил Ганчев (цитата по «РИА Новости»).

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении.

По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.

В опубликованном ранее интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN украинский президент заявил о неготовности вести переговоры с Россией, поскольку Москва воспользуется, по его мнению, паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления. До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее.

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