Один из каналов Собчак проверят на предмет гей-пропаганды

«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», — отметил источник. Какой именно канал Собчак проверит полиция, не сообщается.
В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал «Собчак», а также общественно-политический «Кровавая барыня» и связанный с ним «Осторожно, новости». На Youtube Собчак занимается проектом «Осторожно: Собчак».
Сама журналистка написала, что предположительно речь идет о ее интервью на YouTube-канале с теннисисткой Дарьей Касаткиной. «Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов. Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьёзные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
С 2013 г. депутаты статьей 6.21 КоАП установили возможность наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По самой «тяжкой» для россиян части 2 этой статьи КоАП гражданину может грозить штраф от 50 000 до 100 000 ₽, должностным лицам — от 100 000 до 200 000 ₽, юрлицам — до 1 млн руб. (если правонарушение совершено с помощью СМИ или интернета).
18 июля в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей среди граждан любого возраста. В законопроекте предлагается накладывать административное наказание в виде штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений в размере от 50 000 ₽ до 100 000 ₽, на должностных лиц — от 100 000 ₽ до 200 000 ₽, на юрлиц — от 800 000 ₽ до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.