14:23 (мск), источник: РИА Крым
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли пограничный пункт Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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«Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей в безопасное место», — написал губернатор области в своем Telegram-канале.
По его словам, система ПВО работает над всей областью. В результате обстрелов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский, осколками повреждена кровля дома в Белгороде, жертв и пострадавших нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения.
Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.