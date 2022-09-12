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17:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Харькове отключились электричество и водоснабжение

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Харькове отключилось электричество и прекратилась подача воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

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Источник: © РИА Новости

«Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — написал он.

Кроме того, в Харькове перестал работать метрополитен. Как сообщают СМИ, наблюдаются также перебои с интернетом.

Местные СМИ накануне писали, что на городской ТЭЦ-5 начался пожар. Владимир Зеленский заявил о полном блэкауте в Харьковской области и о частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом и связью в Полтавской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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