По его словам, артиллерийские соединения сорвали попытки противника перегруппироваться и уничтожили направлявшееся к нему подкрепление.
«Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понес потери в живой силе и технике», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, союзные силы успешно продвигаются в районе Донецка и Волновахи.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.