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17:22 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении

ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Украинские боевики понесли большие потери на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, артиллерийские соединения сорвали попытки противника перегруппироваться и уничтожили направлявшееся к нему подкрепление.

«Ситуация на Донецком направлении полностью контролируется союзными силами. В течение суток на данном участке фронта противник понес потери в живой силе и технике», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, союзные силы успешно продвигаются в районе Донецка и Волновахи.

С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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