При обстреле Белгородской области погиб один человек

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки», — написал Гладков.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домов, повреждены автомобили и линия электропередачи. Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. «Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки», — добавил Гладков.
Логачевка находится в Валуйском городском округе, у границы с Украиной. 12 сентября губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный пункт пропуска.