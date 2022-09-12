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17:45 (мск), источник: ТАСС

При обстреле Белгородской области погиб один человек

ТАСС, 12 сентября. Гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка Белгородской области, четыре человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Источник: РИА "Новости"

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки», — написал Гладков.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домов, повреждены автомобили и линия электропередачи. Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. «Глава городского округа берет на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки», — добавил Гладков.

Логачевка находится в Валуйском городском округе, у границы с Украиной. 12 сентября губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный пункт пропуска.

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