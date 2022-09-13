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01:26 (мск), источник: Газета.Ру

WSJ: Украина намерена просить у США вооружения для «наступательных действий»

Украина намерена запросить у США новые крупные поставки вооружений для «поддержки наступательных действий». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, переданный американским законодателям.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Издание пишет, что в составленный Киевом список вошли 29 наименований вооружений, в том числе ракеты семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танки, беспилотники, артиллерийские системы, две тысячи снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon. В документе говорится, что Украина планирует использовать это оружие в 2023 году.

The Wall Street Journal отмечает, что ранее США отказались предоставлять Украине вооружения с большим радиусом действия, а также основные боевые танки.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией без помощи Соединенных Штатов. Он также выразил надежду на сохранение двухпартийной поддержки Украины в США, несмотря на появляющиеся заявления о том, что республиканцы менее в этом заинтересованы.

Виолетта Ханенева

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