WSJ: Украина намерена просить у США вооружения для «наступательных действий»

Издание пишет, что в составленный Киевом список вошли 29 наименований вооружений, в том числе ракеты семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танки, беспилотники, артиллерийские системы, две тысячи снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon. В документе говорится, что Украина планирует использовать это оружие в 2023 году.
The Wall Street Journal отмечает, что ранее США отказались предоставлять Украине вооружения с большим радиусом действия, а также основные боевые танки.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией без помощи Соединенных Штатов. Он также выразил надежду на сохранение двухпартийной поддержки Украины в США, несмотря на появляющиеся заявления о том, что республиканцы менее в этом заинтересованы.