В США выберут новые правила в отношении космического мусора Специалисты обеспокоены тем, что вышедшие из строя аппараты создают проблемы с научной точки зрения
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
23:22 (мск), источник: © РИА Новости

На ректора Херсонского университета совершили покушение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», — уточнили там.

Власти подчеркнули, что при взрыве погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Последнее предупреждение Путина
Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
На ректора Херсонского университета совершили покушение
Пушилин сообщил об уничтожении отряда ВСУ у Донецкого аэропорта
Союзные силы контролируют обстановку на Донецком направлении
Патрушев обвинил США в передаче Киеву данных для обстрелов ЗАЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта