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22:54 (мск), источник: ТАСС

Пушилин: пытавшуюся выдвинуться к аэропорту Донецка группу ВСУ почти всю уничтожили

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Украинские силовики, пытавшиеся пробраться в аэропорт Донецка, уничтожены почти в полном составе. Об этом в понедельник сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Противник пытался, исходя больше, наверное, из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении донецкого аэропорта. Но там доблестная “Спарта”, все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», — сообщил Пушилин, видеообращение которого опубликовано в его Telegram-канале.

В субботу командир батальона «Спарта» Артем Жога (позывной «Колыма») проинформировал, что утверждения о взятии донецкого аэропорта украинскими силовиками не имеют ничего общего с действительностью. Позже Пушилин сообщил, что аэропорт находится под контролем сил ДНР.

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