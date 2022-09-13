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00:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения

Азербайджанские вооруженные силы обстреливают территорию Армении из артиллерии и применяют беспилотники. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на армянское Минобороны. Столкновение на границе подтвердили в Минобороны Азербайджана.

Источник: AP 2022

Позже ситуацию прокомментировало Минобороны Азербайджана. В сообщении говорилось, что в ночь на 12 сентября вооруженные силы Армении «совершили широкомасштабные диверсии» на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

Под «диверсиями» в сообщении военного ведомства Азербайджана понималось минирование путей снабжения азербайджанских войск военными Армении.

Для предотвращения «диверсий», как отметили в Минобороны Азербайджана, были приняты меры, чтобы «заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта».

«Отдельные позиции, укрытия и базы армии Азербайджана на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометов. Как следствие, потери среди личного состава, ущерб военной инфраструктуре», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В ведомстве отметили, что противник также понес потери, но подробностей не привели.

Затем в Минобороны Армении выпустили еще одно сообщение. «Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. ВС Армении дают адекватный ответ», — говорилось в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Дарья Эрозбек

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