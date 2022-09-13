Между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения

Позже ситуацию прокомментировало Минобороны Азербайджана. В сообщении говорилось, что в ночь на 12 сентября вооруженные силы Армении «совершили широкомасштабные диверсии» на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.
Под «диверсиями» в сообщении военного ведомства Азербайджана понималось минирование путей снабжения азербайджанских войск военными Армении.
«Отдельные позиции, укрытия и базы армии Азербайджана на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометов. Как следствие, потери среди личного состава, ущерб военной инфраструктуре», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В ведомстве отметили, что противник также понес потери, но подробностей не привели.
Затем в Минобороны Армении выпустили еще одно сообщение. «Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. ВС Армении дают адекватный ответ», — говорилось в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).