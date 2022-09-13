В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

«Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян», — говорится в заявлении. Отмечается, что иммунитет умершего пациента, проживавшего в округе на постоянной основе, был ослаблен, после заражения он был госпитализирован.
Ранее в штате Техас также была зафиксирована смерть заболевшего оспой обезьян, однако пациент страдал от нескольких сопутствующих заболеваний, медики выясняют, что именно стало причиной его смерти.
По данным ЦКПЗ, на 12 сентября в стране зафиксировано 21 985 случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число случаев заболевания — 4 300 — зарегистрировано в Калифорнии, на втором месте находится штат Нью-Йорк с 3 591 заболевшим.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.