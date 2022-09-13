ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по делу о госизмене

По данным спецслужбы, россиянин занимал должность директора по качеству авиазавода и имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно». По просьбе украинца, сотрудника Одесского авиационного завода, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники на мобильный телефон и отправил снимки через интернет.
В отношении мужчины возбудили дело. Суд поместил его в СИЗО. В ЦОС ФСБ отметили, что действия фигуранта нанесли «ущерб безопасности Российской Федерации».
5 сентября сообщалось, что Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.