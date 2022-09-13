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10:37 (мск), источник: © РИА Новости

СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представителями киевского режима деятельность учителей была квалифицирована как преступление.

Ранее в пресс-службе администрации Харьковской области РИА Новости сообщили, что российские учителя не работали на освобождённых территориях, о судьбе же местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестно.

Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

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