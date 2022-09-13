СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представителями киевского режима деятельность учителей была квалифицирована как преступление.
Ранее в пресс-службе администрации Харьковской области РИА Новости сообщили, что российские учителя не работали на освобождённых территориях, о судьбе же местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестно.
Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.