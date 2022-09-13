10:33 (мск), источник: РБК
В Харькове третий день отключают электричество и не работает метро
Жители Харькова сообщают об отсутствии энергоснабжения в разных районах города. Метрополитен остановил движение поездов по техническим причинам.
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В Харькове приостановлено движение поездов метрополитена. Об этом говорится в сообщении Харьковского метрополитена в Telegram. Там написано, что движение «временно прекращено» по «техническим причинам».
Как передает ТСН, в разных районах города отсутствует энергоснабжение.
Накануне Харьковский метрополитен также сообщал, что движение поездов в метро приостановлено по техническим причинам. Мэр города Игорь Терехов отмечал, что в Харькове пропал свет и остановлено водоснабжение.
В 16:55 (совпадает с мск) 12 сентября движение по линиям Харьковского метрополитена возобновили.
После пожара на ТЭЦ-5 в Харькове и близлежащих районах 11 сентября также пропало энергоснабжение. Перестали работать насосы, не было воды, прекратили ходить поезда в метро.
Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Утром 12 сентября в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что отключения электроэнергии на Украине произошли из-за нанесенных Россией ударов по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харькове.
Минобороны России ситуацию в Харькове не комментировало.
ТЭЦ в Харькове расположена на берегу реки Уды к западу от Харькова. Она является второй по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ. Ее тепловая нагрузка составляет до 1420 Гкал/час.
Она предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией бытовых и промышленных потребителей Харькова и прилегающих к нему поселков. ТЭЦ способна обеспечивать теплом около 30% жителей города и области.