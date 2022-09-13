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10:49 (мск), источник: Известия

Минобороны отчиталось об уничтожении Ми-35 бронетанковой колонны ВСУ в Изюмском районе

Экипаж российского вертолета Ми-35 в Харьковской области уничтожил бронетанковую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 13 сентября.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы ВСУ.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащие остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских подразделений.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили более 300 украинских военных на николаево-криворожском направлении. Кроме того, в Николаевской области был уничтожен склад ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов.

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