Минобороны отчиталось об уничтожении Ми-35 бронетанковой колонны ВСУ в Изюмском районе

В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы ВСУ.
«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении.
Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили более 300 украинских военных на николаево-криворожском направлении. Кроме того, в Николаевской области был уничтожен склад ВСУ с 45 тыс. т боеприпасов.