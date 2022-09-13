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12:05 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы отбили попытки диверсионных групп ВСУ зайти в Красный Лиман

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим в ночь на вторник вновь попытался направить диверсантов в Красный Лиман, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман — их попытки были нивелированы союзными силами», — отметил руководитель республики.

ВСУ последние несколько дней пытаются перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в ДНР. Как отмечал Пушилин накануне, город находится под полным контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских войск.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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