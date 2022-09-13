ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область

«Ситуация напряженная. Мы ждем (провокации — ред.), потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения — если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля — фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники. Мы видим: рассредотачиваются по всей линии боевого соприкосновения для того, чтобы, видимо, не было определено точки, в которую будет нанесен главный удар и контрнаступление», — сказал он в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Последний остававшийся в работе шестой энергоблок станции был остановлен в ночь на воскресенье, АЭС на данный момент не вырабатывает электроэнергию. Причиной остановки реактора стали постоянные обстрелы станции и энергетической инфраструктуры, грозящие аварией на энергоблоке.