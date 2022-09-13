Кравцов рассказал об эвакуации учителей из Харьковской области в Россию

Он отметил, что учителя, которых перевезли в Белгородскую область, уже приступили к занятиям. По его словам, министерство продолжит «оказывать им максимальную поддержку».
«Это фейк, что были учителя из РФ. Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской (областях — ''Ъ''), Краснодарском крае», — сообщил ТАСС Кравцов.
В июле сообщалось, что учителя из подконтрольной российским военным части Харьковской области летом ездили на переобучение. Как сообщала пророссийская администрация области, в августе 93 преподавателя начальных классов отправились в Курск на прохождение курсов.
Ранее сегодня Минпросвещения сообщило, что все преподаватели из России находятся на территориях, подконтрольных российским военным. При этом представитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту задержания учителей украинскими военнослужащими».
12 сентября сообщалось, что на покинутых российскими военными территориях Украины задержаны учителя из России, которые преподавали в школах по российской программе. Вице-премьер Украины Ирана Верещук утверждала, что их будут судить за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ). Максимальный срок наказания по этой статье — 12 лет лишения свободы. Также к ответственности привлекут украинских учителей, которые согласились преподавать по российской программе.