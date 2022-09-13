Пушилин: попытка контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом отражена

«Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось. Та группа противника, которая находится непосредственно в Святогорске, ограничена как в количественном составе, так и по боеприпасам. Также в районе Щурово [противник] попытался определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита нашими союзными силами», — отметил он.
Пушилин отметил, что «в Красном Лимане ситуация, можно сказать, стабилизирована». По его словам, «противник, конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами», но эти попытки отражаются.