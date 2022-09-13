Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
22:29 (мск), источник: ТАСС

Пушилин: попытка контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом отражена

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в контрнаступление в районе населенного пункта Щурово под Красным Лиманом была отражена. Об этом сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Что касается Святогорска, противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось. Та группа противника, которая находится непосредственно в Святогорске, ограничена как в количественном составе, так и по боеприпасам. Также в районе Щурово [противник] попытался определенным количеством пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита нашими союзными силами», — отметил он.

Пушилин отметил, что «в Красном Лимане ситуация, можно сказать, стабилизирована». По его словам, «противник, конечно, предпринимает попытки выходить малыми группами», но эти попытки отражаются.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В Кишиневе вызвало резонанс заявление Сергея Лаврова?
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Спецоперация на Украине
Пушилин рассказал об обстановке на северном фронте ДНР
МО сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях
Песков высказался о критике в отношении СВО
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта