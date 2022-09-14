Источник: действующий на Украине спецназ получил новые снайперские винтовки

«Силам специальных операция поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметров.
Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.
Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение. Как уточнил в преддверии выставки «Армия-2022» в августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников, СВЧ начнет поставляться в войска в этом году.