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04:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший министр США провел в Москве встречи по обмену заключенными

Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон провел серию встреч в Москве по вопросу обмена осужденных американцев. Об этом сообщает CNN.

Источник: Reuters

«Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и проводили встречи с российским руководством. Подробности этих встреч не ясны», — говорится в сообщении телеканала.

В середине июля CNN сообщил, что Ричардсон должен был приехать в Москву. Дипломат долгое время работал над освобождением американцев, задержанных за границей, и сыграл роль в освобождении Тревора Рида из-под стражи в России в апреле.

Ранее власти США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана (Paul Whelan) и Бриттни Грайнер (Brittney Griner), эту идею поддержал Белый дом. По словам источников, предложение поступило еще в июле. Его исход зависит от решения российских властей.

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