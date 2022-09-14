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10:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожье заявили о большой концентрации украинских войск на линии фронта

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. ВСУ сконцентрировали на границе Запорожской области большое количество техники и войск, включая наемников, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много… здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М 777, и РСЗО типа HIMARS, Град, Ураган», — сказал он.

По его словам, среди наемников на линии боевого соприкосновения присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.

Как сообщил ранее глава администрации Энергодара Александр Волга, расположенный близ Запорожской АЭС город готовится к потенциальным «мероприятиям» украинских войск, которые концентрируются на противоположном берегу Днепра.

В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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