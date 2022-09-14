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10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о госизмене в пользу Украины

Житель Владивостока, который, по сведениям ФСБ, собирал информацию для военной разведки Украины, задержан сотрудниками службы. Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Спецоперация на Украине

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена.— “Ъ”), обвиняемый задержан, находится под стражей», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

После начала военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. Вчера, 13 сентября, в Подмосковье был задержан сотрудник оборонного завода, который, по данным службы, передавал на Украину фото чертежей боевой техники.

Андрей Сапожников

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