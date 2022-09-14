ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о госизмене в пользу Украины

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена.— “Ъ”), обвиняемый задержан, находится под стражей», — сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.
После начала военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. Вчера, 13 сентября, в Подмосковье был задержан сотрудник оборонного завода, который, по данным службы, передавал на Украину фото чертежей боевой техники.