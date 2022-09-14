17:39 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска обстреляли Новую Каховку, работает ПВО
ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска в шестой раз за сутки обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщили местные власти.
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«В Новой Каховке объявлена воздушная тревога. Шестая… Работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — отмечается в официальном Telegram-канале администрации Каховского района.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.