В Ереване начались массовые протесты после выступления Пашиняна

Сам Пашинян заявил, что не планирует подписывать никаких соглашений с Азербайджаном. Об этом он заявил в своем обращении к нации 14 сентября.
«Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Какого-либо документа не подписано и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны», — сказал премьер-министр.
14 сентября в Министерстве иностранных дел России сообщили, что при посредничестве Москвы, Баку и Ереван смогли договориться о режиме прекращения огня на границе двух стран. В министерстве призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и придерживаться режима прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
Ситуация на границе обострилась в ночь на 13 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. По данным армянской стороны, азербайджанские военные начали вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.
Власти Армении также сообщили, что Никол Пашинян в тот же день связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В частности, армянский премьер «представил подробности начавшихся провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана» и назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он указал на важность адекватной реакции международного сообщества.
В Баку же заявили, что армянские силы использовали горную местность и существующие долины для минирования районов и маршрутов снабжения между позициями азербайджанской армии.
По информации СМИ, жители нескольких армянских сел, расположенных недалеко от границы с Азербайджаном, были эвакуированы из своих домов на фоне возобновившихся обстрелов.
Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.