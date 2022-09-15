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06:29 (мск), источник: ТАСС

МВД РФ просит арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать заочный арест в отношении гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, скрывшийся от следствия Черкасенко уже объявлен в международный розыск.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках расследования уголовного дела о совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был установлен Черкасенко Андрей Иванович, которому предъявлено официальное обвинение. Он также объявлен в международный и федеральный розыск в связи с тем, что скрылся от следственных органов. Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста», — рассказал собеседник агентства. Других подробностей уголовного дела в правоохранительных органах ТАСС не уточнили.

В свою очередь в пресс-службе Тверского районного суда агентству подтвердили, что Черкасенко объявлен в международный розыск, а полиция просит избрать для него заочный арест. Дата судебного заседания по рассмотрению ходатайства следственного органа пока не назначена.

Получить комментарий компании «Атомпромресурсы» ТАСС не удалось. Официальными комментариями органов следствия, экс-члена Совета по внешней и оборонной политике Черкасенко и его представителей агентство также не располагает.

Группа компаний «Атомпромресурсы» является частной компанией в атомной сфере.

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