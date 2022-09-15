МВД РФ просит арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

«В рамках расследования уголовного дела о совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был установлен Черкасенко Андрей Иванович, которому предъявлено официальное обвинение. Он также объявлен в международный и федеральный розыск в связи с тем, что скрылся от следственных органов. Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста», — рассказал собеседник агентства. Других подробностей уголовного дела в правоохранительных органах ТАСС не уточнили.
В свою очередь в пресс-службе Тверского районного суда агентству подтвердили, что Черкасенко объявлен в международный розыск, а полиция просит избрать для него заочный арест. Дата судебного заседания по рассмотрению ходатайства следственного органа пока не назначена.
Получить комментарий компании «Атомпромресурсы» ТАСС не удалось. Официальными комментариями органов следствия, экс-члена Совета по внешней и оборонной политике Черкасенко и его представителей агентство также не располагает.
Группа компаний «Атомпромресурсы» является частной компанией в атомной сфере.