В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению.
«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет “Кинжал” и ракет “Искандер”. Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — сказал Вилкул в видеообращении в своем Telegram-канале. Он уточнил, что работы продолжаются и уровень воды падает, но подтопления сохраняются.
По информации главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентина Резниченко, в Марганецкой общине повреждена линия электропередачи.