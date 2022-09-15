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12:36 (мск), источник: © РИА Новости

В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось подорвать дамбу.

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Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению.

«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет “Кинжал” и ракет “Искандер”. Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — сказал Вилкул в видеообращении в своем Telegram-канале. Он уточнил, что работы продолжаются и уровень воды падает, но подтопления сохраняются.

По информации главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентина Резниченко, в Марганецкой общине повреждена линия электропередачи.

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