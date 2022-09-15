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13:48 (мск), источник: © РИА Новости

Стремоусов заявил о полном контроле над периметром Кинбурнской косы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Весь периметр Кинбурнской косы, где пытался высадиться украинский десант, просматривается и контролируется, шансов пройти нет, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Попытка высадки была исключительно на Кинбурнскую косу, но все отбито, шансов зайти в Херсонскую область у нацистов никаких нет», — сказал он.

По его словам, украинский десант, скорее всего, высаживался со стороны Очакова.

«Там есть точки, военные базы, которые остались еще со времен Советского союза. Но все контролируется, весь периметр просматривается. Шансов зайти с моря у нацистов вообще никаких нет», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее он сообщил РИА Новости, что около 120 украинских военных уничтожены союзными войсками при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Также Стремоусов опроверг сообщения о том, что украинские войска зашли в Херсонскую область. По словам Стремоусова, он ежедневно ездит в село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое «каждый день захватывают в интернете».

Это уже не первая попытка украинских сил зайти в Херсонскую область с этого направления. Как сообщало Минобороны России в сводке за 14 сентября, истребители ВКС уничтожили в районе Кинбурнской косы вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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