В результате обстрела Нехотеевки в Белгородской области загорелся таможенный терминал

Глава региона уточнил, что при обстреле пострадал таможенный терминал, на котором возник пожар. Рядом находилась неработающая АЗС, однако ее территория не была задета.
Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор в том же Белгородском районе, пострадали 14 домовладений, никто не пострадал. Это же село подверглось обстрелу и накануне.
13 сентября Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.