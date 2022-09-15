На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
7Последнее суперлуние 2022 года
20:01 (мск), источник: Ведомости

В результате обстрела Нехотеевки в Белгородской области загорелся таможенный терминал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нехотеевка в приграничном районе Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Глава региона уточнил, что при обстреле пострадал таможенный терминал, на котором возник пожар. Рядом находилась неработающая АЗС, однако ее территория не была задета.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор в том же Белгородском районе, пострадали 14 домовладений, никто не пострадал. Это же село подверглось обстрелу и накануне.

13 сентября Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.

 Рынок акций США начал восстанавливаться после обрушения
Игорь Сечин пообещал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года
Спецоперация на Украине
МО рассказало о потерях ВСУ в Николаевской и Херсонской областях
Стремоусов заявил о контроле над периметром Кинбурнской косы
Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта