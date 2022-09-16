Глава Белгородской области сообщил о погибшем при обстреле ВСУ

«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что в регионе повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Кроме того, загорелись восемь частных жилых домов на улице Школьная и три автомобиля. Власти готовятся перевести социальные объекты на резервные источники питания.
На место выехали начальник главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замглавы области Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов, а также все оперативные службы.
Ранее, 14 сентября, председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом со стороны ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области.
Накануне по факту обстрелов ВСУ по Белгородской и Брянской областям Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела. Значительно пострадали объекты гражданской инфраструктуры.
До этого, 12 сентября, Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Он подчеркнул, что в населенных пунктах в ближайшее время приступят к закрытию контуров разрушенных домовладений и подключению тепловых пунктов.
Также в этот день губернатор региона сообщил о гибели гражданки Украины в результате обстрела села пограничного пункта пропуска Логачевка в Белгородской области. В больницу, по его информации, были доставлены четыре пострадавших с ранениями средней степени тяжести.