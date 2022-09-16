Киргизия обвинила Таджикистан в «вероломном нападении»

«Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что погранслужба «выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы и отмечает участившиеся провокации на государственной границе, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана, проводящих агитацию и пропаганду идей, направленных на разжигание и нетерпимость к гражданам и военнослужащим Кыргызской Республики».
«Все это является наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице и свидетельствует о том, что власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран», — отметили в ведомстве.
В погранслужбы призвали таджикскую сторону «прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе».
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья — в районе села Самаркандек. К вечеру среды сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников и трое гражданских. Таджикистан сообщил о двух погибших и шестерых раненых военных и пятерых пострадавших среди мирного населения.
В пятницу боестолкновения возобновились. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы.